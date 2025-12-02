Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 2 dicembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Se siete finiti proprio su questo articolo tra i tanti che pubblichiamo ogni giorno, è certamente perché sapete che il primo dei due concorsi quotidiani del Million Day sta per essere protagonista delle sale estrattive Sisal con la consueta cinquina che potrebbe rendervi i fortunati (o meglio, fortunatissimi!) vincitori di un bottino dall’incredibile valore di un milione di euro: un’opportunità che quotidianamente attira migliaia e migliaia di giocatori, soprattutto perché dopo il primo appuntamento dell’una con il Million Day se ne terrà anche un altro mezz’ora dopo lo scoccare delle otto di questa sera!

Million Day, numeri vincenti di oggi 1 dicembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Naturalmente, se voleste partecipare al Million Day e (soprattutto!) provare a vincere il bottino da un milione di euro, vi basterà semplicemente compilare la vostra schedina e scegliere l’orario che preferite, fermo restando che naturalmente non c’è alcuna differenza nelle vostre eventuali chance di vincita; ma al contempo resta anche il fatto che potrete – qual’ora lo desideriate – partecipare a tutti e due gli appuntamenti, compilando due diverse schedine allo stesso tempo e indicando l’orario giusto nelle apposite caselle!

Million Day, numeri vincenti di oggi 1 dicembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00