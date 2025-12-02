Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 2 dicembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Le otto e mezza di questa seconda serata di dicembre si stanno avvicinando e con loro si riduce anche il tempo che ci separa dalla seconda cinquina di oggi del Million Day che per l’ennesima volta quest’anno (fate voi i conti sul numero effettivo, considerando due sorteggi al giorno senza nessuna interruzione settimanale!) sarà accompagnata anche dagli altri cinque numeri protagonisti del concorso Extra nel quale sono previsti tantissimi altri premi: ovviamente vincere nel Million Day nella maggior parte dei casi vi precluderà la possibilità di vincere anche nella versione Extra, ma potrebbe sempre essere probabile che indoviniate tre numeri nel primo e due nel secondo, o anche viceversa!

Quest’ultimo aspetto che abbiamo sollevato – lo diciamo soprattutto a chi non conosce il concorso Extra – è dovuto al fatto che per partecipare ai due Million Day potrete scegliere solamente una combinazione da cinque numeri che sarà valida per entrambi i sorteggi: la sostanziale differenza tra i due – oltre che nei premi – sta nel fatto che se nel primo caso la Dea Bendata sorteggerà tra 55 numeri, nel secondo saranno solamente 50 quelli effettivamente estraibili, senza i primi 5 già protagonisti del concorso classico!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 6 – 7 – 11 – 39 – 45

Extra MillionDay: 16 – 20 – 26 – 53 – 54