Million Day/ Numeri vincenti di oggi 2 febbraio 2020

E se fosse il giorno della Candelora a regalare ai tanti giocatori del Million Day la grande vincita del milione di euro? Dopo che le statistiche vedono l’ultima vincita lo scorso 30 gennaio in quel di Crema, la partita è apertissima per questa nuova estrazione di questa sera. 97 i vincitori finora ci si avvicina a “quota 100” e forse sarete proprio voi a rientrare in questi speriamo prossimi 3 fortunati vincitori del gioco Lottomatica: ricordate, c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, l’estrazione dei numeri vincenti è in programma alle ore 19.00. Sarà possibile seguire il tutto sul nostro sito (qui sotto a fondo pagina), in ricevitoria oppure su www.millionday.it, sull’app MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset: l’attesa è parecchia, i numeri da giocare sono sempre quelli – dall’1 al 55 – con un importo fisso a giocata di 1 euro per la giocata singola. Va ricordato che le vincite non si fermano “solo” al milione di euro per i 5 indovinati, ma sono anche 1000 euro per chi azzecca 4 cifre, 50 euro per chi ne prende 3 e solo 2 euro per chi indovina 2 dei 5 numeri totali.

ESTRAZIONE MILLION DAY 2 FEBBRAIO: I SISTEMI

Nell’estrazione del Million Day avvenuta ieri prima di scatenarsi nel sabato sera di inizio febbraio, i numeri estratti non hanno fruttato grandi guadagni per i giocatori: oggi però è un altro giorno e la vincita potrebbe arrivare da un momento all’altro anche grazie all’utilizzo dei “sistemoni” organizzati da Lottomatica. Oltre alla singola giocata è possibile infatti opzionare puntata plurima (una somma di giocate singole) e quella sistemistica: quest’ultima, prevede la suddivisione tra sistema integrale e sistema ridotto. Come riporta il portale Million Day, il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate (fino a 126 combinazioni); per quello ridotto invece, il sistema sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha quindi costi inferiori. Ora però è tutto pronto: quando i numeri saranno estratti, ecco che qui sotto li troverete belli, pronti e aggiornati: ora tocca alla Fortuna far visita a voi giocatori in questo secondo giorno di febbraio. Ce la farà?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 FEBBRAIO 2020

–

