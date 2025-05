Siamo pronti anche oggi a scoprire quali siano i numeri vincenti del Million Day. In questo venerdì 2 maggio 2025, in questo nuovo “ponte” primaverile, andiamo a vedere le due cinquine fortunate del gioco che regala fino ad un massimo di un milione di euro o eventualmente di 100.000 euro, come ottimo premio consolatorio. Se aveste intenzione di giocare, probabilmente siete su questa pagina visto che non è da escludere stiate aspettando le nostro cinquine fortunate.

Spesso e volentieri vi regaliamo i nostri numeri che come vi ricordiamo (puntualizzazione doverosa), non sono frutto di qualche calcolo ingegneristico né tanto meno di qualche previsione mistica, ma semplicemente ci vengono dal cuore. Partiamo quindi con una cinquina, a cominciare dai numero 7, 12, 16, 22 e 40. Proseguiamo con altri cinque numeri da giocare all’estrazione delle ore 13:00 di oggi del Million Day, leggasi 10, 20, 31, 33 e 50. Infine gli ultimi cinque numeri, sfruttando la data odierna, ovvero, 2, 5, 20, 25 e ci aggiungiamo il 45 a completamento del tutto. Noi speriamo che fra queste tre cinquine vi siano i numeri che valgono un milione di euro, centomila o che vi permettano di fare almeno 4: incrociamo le dita.

MILLION DAY: NON PERDERTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: