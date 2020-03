Million Day/ Numeri vincenti di oggi 2 marzo 2020

Ci siamo quasi: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 2 marzo 2020, tra poco conosceremo i numeri vincenti del gioco targato Lottomatica. Il numero dei vincitori milionari ha toccato quota 100 sabato 22 febbraio, con un fortunato giocatore di Palermo che si è assicurato l’enorme jackpot. Come sappiamo c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione dei cinque numeri vincenti è in programma alle ore 19.00. Giocare al Million Day è facilissimo: occorre scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo della schedina è fisso a 1 euro. Questa è la classica giocata singola, ma a disposizione degli scommettitori ci sono altre due tipologie di giocata: parliamo della giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, e della giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto

MILLION DAY, ESTRAZIONE 2 MARZO 2020

La differenza tra sistema integrale e sistema ridotto è molto chiara: la prima tipologia di giocata sviluppa tutte le possibili giocate singole, fino ad un massimo di 126 combinazioni, mentre la seconda tipologia di giocata ne sviluppa solo una parte ed ha dunque dei costi inferiori. Il regolamento del Million Day prevede inoltre la possibilità di abbonarsi, ovvero di poter giocare per più giorni consecutivi: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento. Seguire l’estrazione del gioco targato Lottomatica è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 MARZO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



