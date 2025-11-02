Quali sono i numeri vincenti del Million Day per la giornata di oggi, 2 novembre 2025: l'elenco delle combinazioni per le ore 20:30

L’estrazione delle 20:30 di oggi, 2 novembre 2025, del Million Day si conferma un appuntamento che gli appassionati non vogliono assolutamente saltare, nella speranza che questa serata si riveli speciale grazie a una bella vincita!

Se a pranzo vi abbiamo ricordato come potete partecipare al concorso, in questo caso ci soffermiamo su un altro aspetto della questione, le cosiddette giocate online, perché potete compilare la schedina anche con dei click, da pc, tablet o cellulare, a patto di avere un conto gioco su uno dei siti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o attraverso l’applicazione My Lotteries, disponibile sia per gli smartphone con sistema operativo Android sia iOS.

Chi non ha ancora un conto, può aprirne uno nel giro di qualche minuto e ricaricarlo con l’importo necessario per effettuare la giocata, per la quale potete scegliere tra una delle modalità che vi abbiamo presentato tra singola, plurima o sistemistica. Esattamente come accade in ricevitoria. Se la Dea bendata dovesse decidere di sorridere proprio a voi, allora dovrete ritirare la vincita, ma la modalità cambia in base alla somma e alla modalità di gioco.

Ad esempio, per i premi fino a mille euro, potete prenotare il ritiro in un punto vendita autorizzato o incassare direttamente sul conto gioco online. Se poi riuscite nel colpo grosso da un milione, dovrete presentare lo scontrino o la ricevuta della giocata online in una filiale di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 5 – 10 – 38 – 51

Extra MillionDay: 20 – 27 – 28 – 34 – 54