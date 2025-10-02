Scopriamo quali sono i numeri vincenti di oggi, 2 ottobre 2025, del Million Day, le cinquine fortunate della prima estrazione delle ore 13:00

Il Million Day è pronto a fare il suo ritorno anche oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Si comincia presto, con l’estrazione delle ore 13:00, il classico appuntamento di pranzo che anticipa poi quello “della cena” delle ore 20:30. Su questa pagina vogliamo scoprire quali siano i numeri più frequenti, quelli che da più tempo si vedono nelle estrazioni, di conseguenza sono quelli che volendo si potrebbero giocare di più.

Million Day, numeri vincenti di oggi 1 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Il numero più estratto è stato il 54, uscito clamorosamente per 212 estrazioni. E’ stato sorteggiato invece per 194 estrazioni il numero 25, mentre il numero 17 si vede alle giocate da ben 192 estrazioni. Attenzione anche al 52, con ben 190 presenze mentre il 7 è comparso da queste parti per ben 185 estrazioni. Per quanto riguarda gli Extra Million Day il numero più estratto è il 6, uscito per 189 estrazioni, seguito dal 19 a quota 186 giocate.

Numeri vincenti Million Day di oggi 1 ottobre 2025/ Le cinquine dell’estrazione delle ore 13:00

Occhio anche al 41 e al 48, che si sono visti per 184 e 182 estrazioni, infine il 24, anch’esso uscito per 182 estrazioni. Se quindi aveste dei dubbi su quali numeri giocare potreste pescare cinque numeri o magari anche dieci da questo mini elenco (per due cinquine) e giocarveli per l’estrazione del Million Day delle ore 13:00: chissà che non sia la giusta tattica per portarsi a casa un milione di euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY

Million Day:

Extra MillionDay: