Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di mercoledì 20 agosto 2025

È tempo anche oggi – mercoledì 20 agosto 2025 – del Million Day, con i suoi concorsi giornalieri che speriamo possano invertire quella scia di appuntamenti sfortunati che ci accompagna ormai da diverse estrazioni, dopo un inizio di mese che sembrava essere già leggermente più fortunato rispetto ai sette mesi precedenti che avevano regalato veramente pochissimi premi da un milione di euro; fermi restando – comunque – tutti gli altri bottini piovuti su migliaia e migliaia di giocatori!

Dal conto vostro, carissimi lettori, per provare a vincere uno dei premi del Million Day dovrete solamente scegliere per quale modalità di gioco optare prima di compilare la vostra schedina: oltre a quella classica che prevede cinque numeri al costo di 1 euro, esistono anche quella plurima – che, come lascia intuire il nome, permette di indicare più cinquine in una sola schedina – e quella sistemistica, leggermente più complessa ma che aumenta le probabilità di aggiudicarvi un premio.

Indipendentemente dalla modalità di gioco che avrete scelto potrete, poi, anche decidere di partecipare con la stessa combinazione al sorteggio dell’Extra Million Day che si tiene immediatamente dopo e che estrae altri cinque numeri vincenti: il costo è anche qui di un euro (ovviamente aggiuntivo rispetto a quello già pagato), ma vedrete anche i premi in palio mutare leggermente, senza l’ambito milione ad attendervi all’orizzonte.

MILLION DAY E L'EXTRA MILLIONDAY: L'ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

