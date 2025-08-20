Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di mercoledì 20 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Sta per tornare anche oggi – che ovviamente è mercoledì 20 agosto 2025 – l’estrazione del Million Day che ci consegnerà i suoi numeri vincenti allo scoccare delle ore 20:30 precise e che chiuderà ufficialmente e definitivamente questa giornata, con le ultimissime possibilità per tutti voi cercatori di fortuna di riuscire a incassare uno dei tantissimi premi in palio; salvo per il fatto che – come di consueto – domani potrete tranquillamente tornare a sfidare la Dea Bendata con due nuove estrazioni del Million Day e anche con tutti gli altri noti appuntamenti collegati al Lotto, anche loro assoluti protagonisti della serata di giovedì!

Certi che chi desiderava partecipare al concorso di oggi del Million Day l’abbia già fatto da parecchio tempo e con il timore che ormai non siate più in tempo per farlo nel caso in cui non abbiate avuto modo nel corso del pomeriggio, vogliamo – tra queste righe – ricordarvi che per chiedere la vostra vincita avrete un massimo di 60 giorni a partire da oggi: giocare online è l’opzione più comoda perché vi permette di ricevere direttamente sul conto il vostro bottino; mentre i “tradizionalisti” dovranno – nella maggior parte dei casi – semplicemente tornare alla ricevitoria Sisal in cui è stata compilata la schedina!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: