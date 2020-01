MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti oggi 20 gennaio 2020

I numeri vincenti del Million Day sono finalmente usciti (controllali a fondo pagina). I giocatori che già scalpitavano per conoscerli possono andare all’assalto della cinquina fortunata, sperando che corrisponda a quella scelta per la giocata odierna. Siamo pronti anche a capire come si aggiornano le statistiche. Pensiamo ad esempio alle coppie di numeri più frequenti. Ci sono 4-35 usciti insieme per 13 estrazioni, poi 6-18 a quota 12, come per 12-19, 16-22 e 18-34. E poi ci sono i numeri ritardatari. C’è il 45 che manca da 49 estrazioni: l’ultima volta che è uscito era Natale. Il 26, che invece mancava da 53 concorsi, si è rifatto vedere il 17 gennaio. Il 12 invece abbiamo rivisto il 55 che invece mancava da 54 estrazioni. Erano 55 le assenze del 7, mentre sono 57 quelle del 15. Questi dunque i numeri più assenti, ma è arrivato il momento di concentrarsi su quelli vincenti. E allora buona fortuna con MillionDay! (agg. di Silvana Palazzo)

ATTESA PER LA NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

A sei giorni di distanza dall’ultima super vincita, oggi torna il Million Day: è tutto pronto per l’estrazione di lunedì 20 gennaio 2020, tanti giocatori in attesa di conoscere i numeri vincenti (controllali a fondo pagina). L’appuntamento con l’estrazione è fissato alle ore 19.00 e ci sarà tempo per giocare fino alle 18.45: giocare è facilissimo, basta scegliere 5 numeri su 55, il costo della giocata è di 1 euro. Per vincere l’agognato milione di euro è necessario indovinare tutti e 5 i numeri scelti, ma si vince anche facendo 2, 3 e 4. Ricordiamo inoltre che è possibile comporre diversi tipi di giocate: oltre alla giocata singola, è possibile optare per la giocata plurima o per la giocata sistemistica. L’estrazione sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che restando aggiornati sulle pagine de Il Sussidiario.

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI LUNEDI’ 20 GENNAIO 2020

E’ possibile giocare al Million Day in ricevitoria, con l’App Lotto e online con un conto gioco, la caccia al milione è aperta: eri, domenica 19 gennaio 2020, sono stati estratti i numeri 11, 18, 31, 46 e 49, ma nessuno è riuscito ad individuare tutti e cinque i numeri vincenti. D’altronde fare 5 su 5 non è proprio semplicissimo: la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761. Più facile, ovviamente, fare 4 punti: 1 probabilità su 13.915 per assicurarsi un bottino da 1.000 euro. Senza dimenticare le diverse possibilità di giocata, tra chi si affida alle statistiche e chi, invece, opta per i numeri del cuore, tra i “consigli” della Smorfia napoletana e non. Non ci resta ora che attendere e conoscere quali sono i numeri vincenti per oggi, lunedì 20 gennaio 2020: in bocca al lupo a tutti i giocatori che si cimenteranno con la nuova estrazione del Million Day!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 19 GENNAIO 2020

10 – 21 – 25 – 40 – 42

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA