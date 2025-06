Scopriamo quali sono i numeri vincenti della giornata di oggi, 20 giugno 2025, l'estrazione delle ore 13:00 del Million Day: eccoli di seguito

E’ iniziato da poco un nuovo giorno, precisamente venerdì 20 giugno 2025, di conseguenza significa che a breve scatterà una nuova estrazione del Million Day. L’appuntamento anche oggi, a ridosso dell’inizio ufficiale dell’estate 2025 (meteorologicamente già cominciata l’1 giugno), non cambia: si comincia alle ore 13:00, dopo di che si andrà avanti fino alle ore 20:30, quando si terrà la seconda delle due giocate.

Numeri vincenti Million Day/ L’estrazione delle ore 20:30 di oggi 19 giugno 2025

In vista di questa prima estrazione odierna abbiamo pensato anche oggi a qualche numero da giocare, qualche cinquina dall’1 al 55 che speriamo possa regalarvi qualche gioia. Non va infatti dimenticato che non si vince solo con il 5, ma anche con il 4, il 3, e il 2, di conseguenza sono diverse le possibilità di portarsi a casa qualcosa senza rimanere a bocca asciutta. Per l’estrazione del Million Day delle ore 13:00 puntiamo sui numeri 16, 22, 28, 36, e infine 44. Se voleste un’altra cinquina – magari quella precedente non vi convince – potreste puntare sul 10, il 14, il 28, il 39 e infine il 41. Concludiamo con un classico per chi ci segue, la cinquina corrispondente alla data di oggi, quindi scegliamo il 6, il 20, e il 25, e ci aggiungiamo anche il 5 (venerdì è il quinto giorno della settimana), e chiudiamo con il 40.