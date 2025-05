Alle ore 13:00 di oggi – ovviamente martedì 20 maggio 2025 – ci aspetta il primissimo turno della giornata con il Million Day, i suoi numeri vincenti e (speriamo!) anche quel premio incredibile dal valore di 1 milione di euro, aprendo ufficialmente le danze che continueranno ininterrotte fino alle ore 20:30, dopo le quali potremo scoprire la seconda, ed ultima, combinazione fortunata di oggi; il tutto senza dimenticare che proprio oggi il Million Day – e anche la sua immancabile versione Extra – non sarà da solo, dato che alle 20:00, tra un sorteggio e l’altro, si terranno anche le estrazioni dei vari concorsi associati al Lotto e il partecipatissimo Eurojackpot, con tantissimi potenziali premi ad attendervi in questa serata!

Qui, ovviamente, la nostra attenzione cade interamente solo sul Million Day e sulla sua versione Extra, con gli altri concorsi che potete facilmente approfondire e seguire in diretta grazie agli altri articoli che gli abbiamo dedicato: gli occhi, insomma, restano puntati sul premio milionario che ogni giorno dell’anno potete provare ad aggiudicarvi con una scommessa pari ad appena 1 euro; senza mai dimenticare che, se aveste indovinato anche solo una parte minima dei numeri vincenti, avrete anche incassato sicuramente uno dei tanti altri premi che la Dea Bendata ha deciso di mettere in palio in questo concorso!

