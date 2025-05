È anche in questo martedì 20 maggio 2025 il Million Day a mettere la parola fine alla lunga scia di concorsi che ci hanno tenuto compagnia dalle ore 13:00 di questa mattina (con il primo degli appuntamenti dedicati proprio al protagonista di quest’altro articolo, recuperabile facilmente nell’apposito articolo che abbiamo già aggiornato con i numeri vincenti), passando per la tappa intermedia delle ore 20:00 – che ci ha regalato Lotto, 10eLotto, Superenalotto, Eurojackpot e Simbolotto – ed arrivando fino a questo momento con i numeri vincenti del Million Day che verranno annunciati allo scoccare delle ore 20:30 nel consueto appuntamento con la fortuna!

L’occasione, ovviamente, è importante perché – lo ricordiamo nel caso ve lo siate scordato o siate nuovi a questi ambienti governati dalla Dea Bendata – se riusciste ad indovinare i numeri vincenti del Million Day potreste aggiudicarvi un importantissimo bottino dal valore incredibile di 1 milione di euro; ma se proprio non foste riusciti a giocare in tempo (e qui ricordiamo che potrete farlo entro e non oltre le 20:20), non preoccupatevi perché questo è – fortunatamente – un concorso giornaliero, con due differenti estrazioni programmate per tutti i giorni dell’anno, incluse anche le festività in cui normalmente gli altri concorsi si prendono una pausa!

