Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 20 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Saranno nuovamente cinque e – come sempre – ricchissimi i numeri vincenti che verranno estratti allo scoccare delle ore 13:00 di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, per il concorso del Million Day al quale si unirà anche la sempre immancabile versione Extra che ci donerà una seconda cinquina leggermente meno ricca ma, comunque, decisamente interessante e che non dovreste farvi sfuggire nel caso in cui voleste provare a provarvi a casa un fantastico bottino: occasioni – quella del Million Day e dell’Extra MillionDay – che ovviamente si ripeteranno anche alle ore 20:30 per tutti voi che in mattinata sarete troppo impegnati per andare anche in ricevitoria a piazzare la vostra scommessa!

Proprio a voi che avete degli impegni inderogabili ma non volete perdere l’occasione per provare a portarvi a casa un premio nel primo concorso odierno del Million Day, volgiamo – come spesso facciamo – ricordare che potrete anche comodamente giocare senza andare in ricevitoria: per farlo potrete ugualmente scaricare l’app MyLotteries o usare il sito Sisal.it (o quello di qualsiasi altra agenzia), con l’unico requisito dell’inscrizione prima di piazzare la scommessa e della verifica della vostra età prima di riscuotere l’eventuale premio!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: