Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 20 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Siete pronti, carissimi lettori, per la vostra seconda chance di oggi con i concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay? Speriamo che la risposta sia affermativa, ma se così non fosse non dovete ancora preoccuparvi eccessivamente perché il tempo che ci separa dall’estrazione vera e propria è ancora sufficiente – ovviamente a seconda di quando leggerete queste righe – perché voi possiate piazzare la vostra scommessa e provare a essere i fortunatissimi vincitori dell’ambitissimo premio da sogno che il Million Day mette in palio, pari – se non lo sapeste – alla bellezza di addirittura un milione di euro tondi tondi!

Proprio a livello di tempistiche, infatti, vi ricordiamo che l’estrazione del Million Day si aprirà ufficialmente alle ore 20:30 e durerà una manciata scarsa di minuti, ma per giocare avrete tempo addirittura fino alle 20:20 per compilare le schedine, pagare la vostra scommessa e validarle affinché possano diventare vincenti; mentre a tutti voi che siete in ritardo per il concorso di oggi, ricordiamo che – in ogni caso – non vale la pena disperarsi perché questo amatissimo gioco si ripeterà anche in modo del tutto identico in ognuno dei restanti giorni della settimana, del mese e dell’anno, domeniche e festivi inclusi!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 6 – 7 – 11 – 20

Extra MillionDay: 4 – 12 – 14 – 34 – 51