Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di giovedì 21 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Avremo anche oggi – ovviamente giovedì 21 agosto 2025 – la possibilità unica di partecipare ai due amatissimi concorsi del Million Day con quegli ambiti bottini dall’incredibile valore di un milione di euro che ci attendono all’orizzonte sperando di riuscire a finire nelle nostre tasche: una possibilità riservata quotidianamente solamente a pochissimi giocatori e – in particolare – a coloro che sapranno indovinare una delle due combinazioni di numeri vincenti che verranno sorteggiate nelle prossime ore!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 20 agosto 2025/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

Partendo proprio da qui, in questo nostro breve articolo che ci accompagnerà fino al momento della verità – ovvero, naturalmente, quello del sorteggio – è sempre bene dire a tutti voi carissimi lettori che la prima estrazione del Million Day si terrà allo scoccare delle ore 13 in punto, momento in cui alcuni tra voi saranno in pausa dal lavoro e altri (ben più fortunati!) sotto l’ombrellone ad aspettare la digestione per potersi tuffare un’altra volta in mare!

Million Day, numeri vincenti di oggi 20 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Similmente, se la prima si rivelasse sfortunata o nel caso in cui non abbiate fatto in tempo a compilare la vostra schedina prima che la Dea Bendata facesse la sua apparizione nelle sale estrattive, è sembra utile ricordare che avrete (se lo desideraste!) anche modo di partecipare una seconda volta al Million Day dato che alle 20:30 si terrà un secondo sorteggio, sempre e comunque – potenzialmente – milionario!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: