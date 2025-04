Superata la Pasqua e restando in attesa delle grigliate che caratterizzano la giornata di oggi – ovviamente Pasquetta che quest’anno cade il 21 aprile 2025 – non dobbiamo scordarci che il Million Day e l’Extra MillionDay non si prendereanno nessun tipo di pausa continuando a garantirvi le consuete possibilità di mettere le mani su qualche interessantissimo bottino, incluso – naturalmente – quel ricco milione in palio per chi indovinerà l’intera cinquina vincente: anche oggi i sorteggi del Million Day saranno i classici due, con le ore 13:00 e le 20:30 in cui si terranno le effettive estrazioni; ma se voleste partecipare sappiate che potrete farlo con un anticipo massimo di 10 minuti rispetto al vero e proprio appuntamento con la fortuna!

Million Day di oggi 20 aprile 2025/ Numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30

Se per l’estrazione di oggi voleste provare a massimizzare (almeno a livello puramente teorico, dato che di garanzie non ce ne sono!) le vostre chance di vincere uno dei tanti premi del Million Day, vi diciamo che nelle ultime giornate non si sono visti grandi stravolgimenti nella lista di numeri ritardatari e frequenti: nel primo caso – infatti – restano al primissimo posto la coppia 53-5 che non si vedono entrambi da 33 concorsi successivi, seguiti dal 43, dal 6 e dal 37; mentre nel secondo caso il più frequente è e resta il 54, accompagnato dal quartetto 17-25-52-9!

Estrazione Million Day di oggi 20 aprile 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: