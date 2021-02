Million Day/ Numeri vincenti di oggi 21 febbraio 2021

Nuovo appuntamento con il Million Day in questa domenica 21 febbraio 2021. Il weekend sta per concludersi ma non necessariamente l’appuntamento con la Dea Bendata. Alle 19.00 in punto, infatti, andrà in scena come da tradizione il nuovo appuntamento con il concorso legato alla lotteria a premi fissi di Lottomatica. Questo significa che scopriremo se ci sarà un nuovo concorrente milionario da aggiungere alla lunga lista. Ad oggi si contano ben 150 appassionati che sono entrati di diritto nell’Olimpo dei milionari grazie alla vincita realizzata al Million Day centrando l’intera cinquina vincente.

Nel sesto appuntamento della settimana con il Million Day nessun concorrente è riuscito a centrare la combinazione esatta formata da cinque numeri. Secondo i dati forniti da Agipronews, l’ultimo milionario è stato intercettato lo scorso 9 febbraio: si tratta del 150esimo il quale con una giocata plurima da 5 euro a Palermo, è riuscito a dare una svolta radicale alla propria vita. Ricordiamo che al Million Day è possibile vincere anche mille euro grazie al “4” e altri premi minori, da 50 euro con il “3” a soli 2 euro anche solo con due numeri della combinazione intercettati.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 FEBBRAIO 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: COME GIOCARE

Il gioco del Million Day continua ad essere piuttosto semplice e chiaro da comprendere. Anche per questo sono numerosi i concorrenti che si avvicinano con l’intento di mettere a segno una cinquina vincente da un milione di euro. Basta intercettare i cinque numeri giocati – scelti da una ruota da 1 a 55 – e sperare che la Dea Bendata possa far visita per iniziare a festeggiare. La puntata ha un importo fisso di un solo euro e l’estrazione si svolge ogni giorno, tutti i giorni della settimana (domenica compresa) alle 19 in punto. Per giocare sarà possibile recarsi in ricevitoria oppure farlo online previa apertura di un conto gioco o tramite l’app My Lotteries che permette di preparare la propria giocata con la massima tranquillità, consultare le statistiche e verificare se il proprio scontrino è quello vincente. Diverse le modalità di gioco: quella classica, ovvero la giocata singola; la giocata plurima che permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro e poi la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Quest’ultima modalità, la più complessa, permette di vincere fino a un massimo di 1.023.080 euro.

