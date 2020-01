Million Day/ Numeri vincenti di oggi 21 gennaio 2020

Continua la caccia al milione, oggi nuovo appuntamento con il Million Day: c’è grande attesa per l’estrazione di oggi, martedì 21 gennaio 2020 (CONTROLLA I NUMERI VINCENTI DI OGGI A FONDO PAGINA), dell’amato gioco targato Lottomatica. Sono trascorsi sette giorni dall’ultima super vincita: il jackpot è stato registrato a Roma e non ci resta che scoprire chi sarà il 95° ad indovinare la cinquina vincente, che potrebbe consentire di cambiare vita a chiunque. Giocare è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Ogni giocatore ha a disposizione diversi tipi di giocate Million Day: oltre alla giocata singola, è possibile optare per la giocata plurima (più giocate singole all’interno della stessa schedina) o per la giocata sistemistica (è possibile scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto). L’estrazione è in programma ogni giorno alle ore 19.00, c’è tempo fino alle ore 18.45 per giocare: poi tutti ad assistere all’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che sul nostro sito.

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI 21 GENNAIO 2020

L’estrazione di ieri del Million Day, lunedì 20 gennaio 2020, non ha registrato vincite milionarie: nessuno è riuscito ad indovinare la cinquina vincente (10-21-25-40-42) ma comunque sono stati “beccati” numerosi 4, oltre che 3 e 2. Il sogno di tutti i giocatori è quello di assicurarsi il milione di euro – la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761 – ma attenzione anche agli altri premi: chi centra un 4 si porta a casa 1000 euro, mentre chi fa 3 può vantare 100 euro. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%, come spiega il sito di Lottomatica, ed ora non ci resta che aspettare le ore 19.00 per scoprire quali sono i numeri vincenti di oggi del Million Day, martedì 21 gennaio 2020, e se c’è qualche fortunato giocatore che cambierà vita grazie a questo gioco.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 GENNAIO 2020

3 – 4 – 9 – 19 – 35

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA