Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day, tutte le cinquine fortunate di oggi, sabato 21 giugno 2025, l'elenco completo.

In questo primo giorno ufficiale di estate, questa giornata splendida del 21 giugno 2025, torna come sempre il Million Day, il gioco che mette a disposizione dei giocatori dei ricchissimi premi, a cominciare dal milione di euro. Non c’è nessun orario estivo ne tanto meno invernale, visto che l’appuntamento resta sempre lo stesso, quello delle ore 13:00, la prima delle due giocate quotidiane, arrivando fino alle ore 20:30, per la seconda classica giocata.

In questo weekend possiamo quindi dedicare parte della nostra mattinata a pensare i numeri da giocare, le cinque cifre che come ricordiamo sempre, dovranno essere comprese fra l’1 e il 55, non una cifra in più ne tanto meno una in meno. Obiettivo, beccare i cinque che il terminale ci restituirà all’ora di pranzo, alle 13:00 in punto, ma si potrà comunque vincere anche individuando 4 cifre, così come 3 e infine 2 (quest’ultima sarà ovviamente la vincita più ridotta).

Prima di congedarci vi vogliamo stuzzicare ricordandovi che per il mese di giugno già due fortunati vincitori si sono portati a casa un milione di euro, molto probabilmente giocandosi una schedina da due: perchè non provare la fortuna con l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day?

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI DELLE ORE 13:00

Million Day

Extra MillionDay