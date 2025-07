Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 21 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Ritornano ancora una volta a farci compagnia oggi, lunedì 21 luglio 2025, i due consueti concorsi del Million Day che si uniscono alla loro immancabile versione Extra per cercare di garantire a qualcuno tra i sempre tantissimi giocatori in cerca di fortuna, un colpo veramente interessante che potrebbe arrivare a valere anche la bellezza di un milione di euro: anche se siamo certi che non serva neppure ricordarvelo, ci teniamo comunque a dirvi che i sorteggi si terranno allo scoccare delle ore 13:00 e poi, nuovamente, alle 20:30; senza nessuna grande differenza tra uno e l’altro sia dal punto di vista delle regole, che degli effettivi premi che il Million Day potrebbe farvi vincere!

Proprio a livello di regole, è utile ricordare che si tratta di un gioco semplicissimo nel quale dovrete semplicemente scegliere un minimo di 5 numeri per la vostra schedina, con l’unico limite posto sul fatto che il 55 è la cifra massima che si può raggiungere; mentre d’altra parte possiamo anche dirvi (e potreste interpretarlo come un suggerimento!) che attualmente il 36 e il 44 sono i numeri più sfortunati del Million Day, contrapposti ai fortunatissimi 54 e 52!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: