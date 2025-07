Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 21 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Questa primissima giornata della settimana si sta (finalmente!) per concludere, ma non prima che il Million Day e l’Extra MillionDay tornino a bussare alle nostre porte con i loro fortunatissimi numerini vincenti e i tantissimi ricchi premi che aspettano solamente qualcuno di abbastanza fortunato per riuscire ad aggiudicarseli, con l’unica – certamente non semplice – richiesta da parte della Dea Bendata che è quella di riuscire a indovinare parte dei numeri estratti: per seguire la diretta dell’estrazione del Million Day, vi ricordiamo che dovrete tornare tra queste righe allo scoccare delle ore 20:30, “armati” ovviamente della vostra schedina compilata nel pomeriggio!

In generale, se voleste provare a vincere un premio e non aveste ancora compilato la vostra schedina del Million Day, vi ricordiamo che dovrete necessariamente farlo entro il limite massimo delle ore 20:20, con dieci minuti d’anticipo rispetto all’effettiva estrazione: oltre alla modalità classica che certamente conoscerete tutti (ovvero cinque numeri a vostra scelta al costo di solamente un euro), una buona alternativa potrebbe essere quella di optare per la giocata plurima che vi permetterà di aggiungere quante altre cinquine vorrete alla stesse schedina, pagandole (ovviamente!) tutte 1 euro l’una.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: