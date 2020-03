Million Day/ Numeri vincenti di oggi 21 marzo 2020

Mancano pochi minuti all’estrazione del Million Day di oggi, sabato 21 marzo 2020: tra poco scopriremo la cinquina che potrebbe consentire ad uno fortunato scommettitore di assicurarsi il super jackpot di 1 milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica. Sono trascorsi cinque giorni dall’ultimo trionfo e c’è grande curiosità di capire se festeggeremo oggi il 102esimo vincitore. Alle ore 18.45 scadrà il termine ultimo per effettuare le scommesse – è possibile giocare online, sull’applicazione My Lotteries oppure, ovviamente, in ricevitoria – mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00. Conoscere i cinque numeri vincenti è molto facile: possiamo seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati nell’articolo.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 21 MARZO 2020

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del mondo del Million Day andando a prendere in considerazione le statistiche legate al gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta a questa speciale classifica troviamo il 44, assente da 47 estrazioni. Al secondo posto troviamo il 23, che manca all’appello da 35 estrazioni, mentre subito dietro c’è il 33 con le sue 28 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 7 (26 estrazioni), 35 (25 estrazioni) e 34 (22 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quel gruppo di numeri che più volte è stato estratto e che dunque ha fatto esultare i giocatori in più occasioni. Il più fortunato è l’1 con le sue 45 estrazioni, seguito a ruota dal 6 (42 estrazioni), dal 35 (42 estrazioni) e dal 10 (41 estrazioni). Numeri importanti anche per 9 (40 estrazioni), 53 (39 estrazioni) e 43-40-37 (38 estrazioni).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 MARZO 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA