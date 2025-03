Buona serata con un nuovo appuntamento con il Million Day di oggi, venerdì 21 marzo 2025. Andiamo quindi a scoprire insieme anche questa sera, quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 20:30, la giocata che chiude come ogni giorno il Million Day. E come da tradizione non potevamo non segnalarvi anche per l’estrazione serale alcune cinquine da giocare, sperando ovviamente che siano quelle fortunate.

La cosa fondamentale da sapere, è che bisogna giocare per divertirsi, e secondariamente, giocare in maniera ragionata, senza investire cifre esagerate. Giocare ogni tanto un euro non fa male a nessuno, soprattutto se gli stessi si trasformassero in un milione di euro. Discorso diverso se invece ogni giorno si puntano decide di euro, a quel punto meglio fermarsi. Dopo questa doverosa premessa vediamo due cinquine da giocare, e continuiamo la tradizione della data, quindi scegliamo il 3, poi il 20, il 21, il 25 e infine il 45 (o se preferite il 5). Un’altra cinquina da giocare per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day è la seguente: scegliamo il 5, poi il 9, quindi il 18, poi il 24 e infine il 42. Come vi ricordiamo sempre, se questi numeri vi profumano di vittoria, correte a giocarli visto che l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day è sempre più vicina.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 9 – 22 – 31 – 51

Extra MillionDay 8 – 15 – 17 – 21 – 24