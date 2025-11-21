Eccoci anche oggi con l'elenco dei numeri vincenti del Million Day in vista dell'estrazione di oggi pomeriggio, ore 13:00, di questo 21 novembre 2025

E’ un nuovo giorno ed è una nuova giocata del Million Day. Anche oggi, in questo venerdì 21 novembre 2025 dalle temperature quasi invernali in molte zone d’Italia, tornerà dalle ore 13:00 il gioco del milionario. Nonostante manchi ancora un po’ di tempo all’ora X noi siamo già prontissimi in attesa di scoprire quale sarà la cinquina fortunata che vale un milione di euro e quale quella che invece sarà associata ai 100.000 euro degli Extra Million Day.

Sappiate però cosa ci piace fare nell’attesa, confezionare una cinquina ad hoc prendendo spunto da un evento quotidiano e in questo caso con i numeri ci ispireremo alla Giornata nazionale dell’albero, dedicata appunto alle piante e al verde. Partiamo subito con il 40, che nella smorfia napoletana indica proprio l’albero, aggiungendoci il 25, ad indicare l’anno della giornata, il 2025. Albero corrisponde anche al 53 nella smorfia moderna, quindi un’altra cifra su cui puntare.

Ci restano quindi altri due numeri che possiamo scegliere precisamente nel 21, il giorno di oggi, e quindi nel 20, a completare l’anno. Ecco quindi la nostra cinquina di oggi per il Million Day: 20, 21, 25, 40 e infine 53.

