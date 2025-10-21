Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 21 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Appuntamento fisso quotidiano ormai da diversi anni a questa parte, il Million Day anche in questa serata di martedì proverà a rendere letteralmente milionario qualcuno tra voi che siete comodamente seduti a casa e che non aspettate altro che la Dea Bendata faccia la sua comparsa nelle vostre vite, portando con sé un’enorme quantità di numeri visto che sono attesi anche tutti quelli lottiferi!

Altrettanto immancabile sarà, ovviamente, anche il sorteggio Extra che raddoppierà i numeri e (soprattutto!) i possibili premi: due occasioni, insomma, da non perdere perché statisticamente è molto più – per così dire – semplice vincere un milione al Million Day rispetto che in qualsiasi altro concorso!

Visto che sappiamo che molti tra voi lettori preferiscono arrivare al momento della compilazione della schedina del Million Day preparati, oggi vogliamo ricordarvi che stando alle ultimissime estrazioni il numero in assoluto più “sfortunato” (ovvero quello meno frequente tra i 55 disponibili) è il 44 che manca da poco più di due settimane; mentre il più “fortunato” (ovviamente quello che esce con maggiore frequenza) è il 54 presente nell’ultimo anno in – addirittura – 217 concorsi, naturalmente non consecutivi!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 7 – 28 – 33 – 54

Extra MillionDay: 12 – 16 – 17 – 32 – 40

