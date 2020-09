Million Day/ Numeri vincenti di oggi 21 settembre 2020

Riparte la nuova settimana in compagnia del Million Day, la straordinaria lotteria a premi fissi targata Lottomatica che da due anni regala denaro e sogni agli appassionati italiani. Oggi, lunedì 21 settembre, mentre ci si prepara a salutare definitivamente la stagione estiva, potrebbe arrivare una nuova ricca vincita pari a un milione di euro. Se così fosse salirebbero a 123 il numero dei milionari che da febbraio 2018 ad oggi hanno festeggiato grazie al Million Day. L’ultima memorabile vincita risale solo a qualche giorno fa: si tratta della 122esima dall’inizio del gioco, registrata sabato 12 settembre a Scandicci, centro in provincia di Firenze. Ma il premio massimo milionario non rappresenta l’unica vincita da tenere a mente. Ricordiamo infatti che questo gioco quotidiano prevede anche altri premi per tutti coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti alle 19.00 di ogni giorno. Il secondo più interessante è quello realizzabile con il “4” del valore di mille euro. Ricordiamo ancora che per giocare basta un solo euro per singola schedina e che ad oggi il Million Day ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 284 milioni di euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 21 SETTEMBRE 2020

MILLION DAY, LE TRE MODALITÀ DI GIOCO

Sono tre le differenti modalità con le quali sarà possibile giocare al Million Day. Gli appassionati potranno infatti decidere se compiere la giocata singola, ovvero quella classica che prevede una schedina semplice composta da 5 numeri scelti tra 1 e 55 compresi al costo di 1 euro. In alternativa sarà possibile tentare la fortuna con una giocata plurima che può contenere al suo interno fino a 10 giocate singole, e poi c’è la giocata più complessa, ovvero quella sistemica, che permette di compilare una combinazione da 6 a 9 numeri, e permette di generare da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. In quest’ultimo caso cambia anche la vincita massima che non sarà di un milione di euro, bensì di 1.023.080 con una combinazione da 9 numeri Per giocare al Million Day c’è tempo, ogni giorno, fino alle 18.45, ma si potrà già pensare alla successiva giocata del giorno dopo tornando così a completare la nuova schedina dalle 19.05, online, via app My Lotteries o nelle tradizionali ricevitorie.

