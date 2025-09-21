Scopriamo tutti i numeri vincenti del Million Day per la giornata di oggi, 21 settembre 2025, ore 13:00: quali sono le cinquine fortunate?

E’ giunto il momento di andare a scoprire assieme quali sono i numeri vincenti del Million Day. E’ il 21 settembre 2025, per il calendario è il primo giorno di autunno, una giornata sicuramente un po’ malinconica, ma chissà che non possa essere rallegrata da una bella vincita. Lo scopriremo alle ore 13:00 quando ci sarà la prima estrazione odierna, la prima possibilità di portarsi a casa un milione di euro e tutti gli altri premi in palio.

Non va infatti dimenticato che il Million Day non permette di assicurarsi solo il super premio ma anche altre cifre senza dubbio molto interessanti, a cominciare dai 100.000 euro che sono associati agli Extra Million Day, una somma che permette di togliersi diversi sfizi, e anche di più.

Minori sono le somme per gli altri numeri azzeccati, ma in ogni caso parliamo di 3 o 4.000 euro per chi becca il 4, nonché di due o trecento euro invece per chi fa 3. Infine il premio consolatorio, i due euro associati a due numeri, una magra consolazione ma che ci permetteranno comunque di giocare un’altra volta al Million Day. Ora che avete bene in mente le cifre in ballo non vi resta che recarvi presso la vostra ricevitoria di fudicia o eventualmente giocare online con l’applicazione o il sito ufficiale: come sempre, buona fortuna.

MILLION ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

Million Day:

Extra MillionDay: