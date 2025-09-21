Stanno per arrivare i numeri del Million Day, le cifre vincenti di questa giornata, domenica 21 settembre 2025, ore 20:30: buona fortuna

Bentornati cari lettori, pronti a scoprire insieme a noi quali sono i numeri vincenti della giocata di questa sera, l’estrazione delle ore 20:30 del 21 settembre 2025 del Million Day. Sapremo a breve se possiamo mollare tutto e iniziare un’altra vita con un milione di euro in banca o se eventualmente ci toccherà tornare a ritentare la fortuna a partire da domani. Già perchè il Million Day non si ferma mai di conseguenza chi oggi non ha vinto potrà giocare domani alle 13:00 e nel contempo anche chi si sarà portato a casa qualche soldino potrebbe riprovarci domani.

L’importante, come vi scriviamo sempre, è di non esagerare, mettendo in preventivo che ogni schedina costa due euro, di conseguenza giocarne una a settimana vi costerà più o meno 8/10 euro al mese, che diventano 16/20 se ne doveste giocare due o 24/30 se invece viaggiaste alla media di tre schedine a settimana.

Se foste costanti su tutto l’anno, andrete quindi a spendere un massimo di 120 euro per una schedina a settimana, 240 euro per due schedina o infine 360 euro per tre, quindi valutate voi se sia il caso o meno di investire queste cifre. Certo è che la posta in gioco è davvero ghiotto, visto che i premi, a scalare, sono pari a 1 milione di euro, 100.000, quindi 3/4mila, 2/300 euro e infine due euro: se vi abbiamo stuzzicato provate la fortuna al Million Day di questa sera e fateci sapere se avete vinto.

