Estrazioni Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di venerdì 22 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate delle ore 13:00

La caccia al 342esimo milionario del Million Day prosegue oggi, venerdì 22 agosto 2025, con la nuova estrazione dei numeri vincenti. Un’altra cinquina potrebbe far allargare la platea di fortunati che sono riusciti a indovinare la combinazione fortunata da febbraio 2018, ma non sono mancate anche le vincite da mille euro, quelle legate a Extra MillionDay, l’opzione di gioco che è stata abbinata al concorso principale. Finora sono state distribuite oltre 111mila vincite per quanto riguarda questa opzione non obbligatoria, tenendo conto anche del fatto che da tempo è previsto un doppio appuntamento, quello delle 13 che si aprirà tra poco, e quello serale, per il quale ci rivedremo alle 20:30.

Le occasioni di vincita sono state incrementate nel tempo, ma le modalità non sono mai cambiate, quindi potete sempre scegliere tra la giocata singola, per la quale dover scegliere solo i 5 numeri da giocare; giocata plurima, che è composta da più combinazioni singole; infine, la giocata sistemistica, che a sua volta richiede una scelta tra sistema ridotto e integrale per stabilire se sviluppare una parte delle giocate singole o tutte le possibili giocate singole in base ai numeri scelti. Fatto ciò, c’è solo un’altra scelta da compiere, quella di partecipare o meno a Extra MillionDay, aggiungendo semplicemente un euro al costo della giocata del Million Day.

Precisiamo che i sistemi sono solo delle modalità alternative, che chiaramente incidono sul costo della schedina, che sarà diverso. Poi non resta che attendere l’uscita dei numeri vincenti per confrontarli con quelli della propria giocata per capire se le combinazioni portano alla vittoria di un premio tra quelli disponibili, tra le quattro categorie previste per il gioco principale e altrettante per l’opzione abbinata.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 10 – 20 – 30 – 33 – 49

Extra MillionDay: 8 – 19 – 21 – 40 – 43

