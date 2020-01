MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti oggi 22 gennaio 2020

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Un’altra estrazione di Million Day (CONTROLLA A FONDO PAGINA I NUMERI VINCENTI ESTRATTI) si avvicina e le statistiche sono pronte per essere aggiornate. Intanto scopriamo quali sono i numeri ritardatari. C’è il 45 che ad esempio guida la classifica con i suoi 27 ritardi, mentre sono 25 le assenze accumulate dal 7. Al terzo posto il 27 che invece manca 23 estrazioni. Quarto posto per il 43 che non si vede da 22 concorsi, gli stessi accumulati dal 16. Invece è a quota 20 assenze il 53. C’è poi il 39 che non si fa estrarre da 17 concorsi, mentre il 51 e il 5 sono assenti da 16 estrazioni. E la top ten si conclude col 14 assente da altrettante estrazioni. Invece la classifica dei numeri frequenti vede l’1 in vetta alla classifica con 47 estrazioni. Il 9 è uscito invece per 42 concorsi, al terzo posto il 40 e il 6 usciti per 41 estrazioni. Invece per il 50, 44 e 35 le frequenze sono 40. Sono 39 invece per il 43, 30 e 10. (agg. di Silvana Palazzo)

ATTESA PER IL NUOVO APPUNTAMENTO CON IL MILLION DAY

Million Day ritorna oggi con una nuova estrazione e un altro milione di euro in palio. Questo è infatti il montepremi destinato a chi indovina i numeri vincenti. Lo sa molto bene chi ieri ha indovinato la cinquina fortunata. Sì, avete capito bene: ieri è stato centrato il “5” che tanti sognano di realizzare. E quindi la settimana si è aperta con una vincita grandiosa: abbiamo accolto il 95esimo milionario. La vincita è stata realizzata a Sissa Trecasali, in provincia di Parma. A trionfare un piccolo comune italiano di meno di 8mila abitanti. E così dunque cresce la famiglia dei vincitori del Million Day, col contatore che si è nuovamente smosso e si avvicina al traguardo dei cento vincitori che speriamo venga raggiunto presto. Ma questo dipende da voi, che potete dare un contributo indovinando i numeri vincenti del MillionDay. Siamo certi però che le statistiche non rappresentano la vostra principale motivazione…

ESTRAZIONE MILLION DAY: I TIPI DI GIOCATE

Da quando è stato lanciato, febbraio 2018, il Million Day ha premiato 95 giocatori. Oggi ne arriverà almeno un altro? Questo è l’auspicio. Per tentare la fortuna bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, per una giocata di un euro. Ci sono però diversi modi per comporre le giocate del MillionDay. Oltre alla giocata singola, c’è quella plurima, composta da più giocate singole. E poi c’è quella sistemistica, che invece può essere di tipo Integrale o ridotto. A prescindere dal tipo di giocata che scegliete per l’estrazione, sappiate che potete giocare per più giorni consecutivi. Bisogna selezionare la quantità di abbonamenti desiderati prima di completare l’acquisto. Ad esempio, per la giocata singola potete scegliere fino a 20 concorsi in abbonamento, invece per le giocate plurime e sistemistiche non potete andare oltre i 5 concorsi in abbonamento. Una scelta che potete fare fino alle 18:45, perché poi arrivano i numeri vincenti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 GENNAIO 2020

3 – 11 – 20 – 38 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



