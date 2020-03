Million Day/ Numeri vincenti di oggi 22 marzo 2020

Molti giochi si fermano a causa del Coronavirus, non Million Day. Torna oggi, domenica 22 marzo 2020, con una nuova estrazione che può regalare un milione di euro a chi è in grado di indovinare la cinquina fortunata. Per partecipare all’appuntamento odierno, così come a tutti gli altri visto che è un concorso quotidiano, bisogna scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Poi si tratta solo di attendere l’estrazione e sperare di essere fortunati. Si vince indovinando anche solo due numeri della cinquina fortunata, ma è con il “5” che si porta a casa un milione di euro. Questa somma potrebbe senza dubbio fare molto comodo in questo momento particolare per il nostro Paese. Tutto (o quasi) si sta fermando a causa del Coronavirus, quindi un premio di questo tipo al MillionDay può senza dubbio fare comodo per pensare ad un futuro post-emergenza. Ma potrebbe essere importante anche nell’immediato e per destinare una parte a quanti si stanno occupando dei malati.

ESTRAZIONE MILLION DAY, LA FESTA NEL SANNIO

Non è passato molto tempo da quando abbiamo celebrato l’ultimo vincitore del Million Day. Era martedì 16 marzo quando abbiamo accolto il 101esimo milionari. A fare festa fu la città di Ceppaloni, in provincia di Benevento. La dea bendata ha deciso di baciare il Sannio, per la precisione il fortunato giocatore di una ricevitoria della frazione di San Giovanni di Ceppaloni. Il sannita fortunato ha così realizzato il suo desiderio di diventare milionario, ma MillionDay non si è fermato, anzi prosegue la sua corsa anche oggi. E un bacio fortunato della dea bendata potrebbe fare sicuramente comodo. Da casa non ci si può muovere, la fortuna invece può girare il nostro Paese e regalare una gioia in questo momento così complicato per il Coronavirus. I tabacchi sono aperti, ma per giocare a Million Day non c’è bisogno di uscire. Restate a casa, evitate di rischiare il contagio e tentate la fortuna per l’estrazione di oggi del Million Day giocando online i vostri numeri.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 22 MARZO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



