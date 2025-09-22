Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 22 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Con le 20:30 che si avvicinano sempre di più nei nostri orologi, possiamo tornare un’altra volta in questa giornata di lunedì 22 settembre 2025 a pensare alle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che si terranno tra pochissimi minuti e al termine delle quali potrete riscoprirvi – o almeno, questo è quello che vi auguriamo – milionari grazie a quel fantastico premio che da sempre caratterizza questo concorso quotidiano: ovviamente, il riferimento è al milione che da il nome al Million Day e che potrete vincere esclusivamente nel caso in cui avrete indovinato l’intera combinazione che verrà sorteggiata tra pochissimo dalla Dea Bendata!

Nel frattempo che continua l’attesa per il sorteggio serale del Million Day – e naturalmente anche dell’Extra MillionDay – ci teniamo a ricordarvi che in alcuni casi potreste essere ancora in tempo per piazzare le vostre scommesse: tutto dipenderà, ovviamente, dall’orario in cui state leggendo queste righe perché la finestra di gioco di questo concorso si chiude ogni giorno – e in ognuna delle estrazioni – dieci minuti prima che si tenga l’effettivo appuntamento con la Dea Bendata; ovvero, nel caso specifico del concorso serale, alle 20:20 precise!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 15 – 18 – 19 – 33 – 54

Extra MillionDay: 2 – 7 – 8 – 46 – 49