MILLION DAY/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 23 agosto 2020

L’estrazione dei numeri vincenti del Million Day di oggi, sabato 22 agosto 2020, si è tenuta poco fa e la cinquina fortunata è quindi disponibile e l’abbiamo riportata in fondo alla pagina. Per noi è il momento della verità, per voi quello in cui potrebbe cambiare la vostra vita. Nel momento in cui controllerete i cinque numeri vincenti, confrontandoli con quelli che avete giocato per oggi, scoprirete se e quanto avete vinto. Siamo certi del fatto che il vostro obiettivo principale sia il milione di euro in palio col “5”, ma non c’è da disdegnare le altre categorie. Questi, dunque, sono minuti importanti per capire se c’è da festeggiare, se dovete rispolverare il vostro cassetto dove avete conservato quei sogni che per un motivo o per un altro non avete potuto esaudire. Con una vincita da un milione di euro c’è pure lo spazio per farsi un regalo e farlo pure alle persone care. Ma non lasciatevi distrarre da questi pensieri ora, perché è il momento di controllare la vostra giocata e verificare se sia vincente. (agg. di Silvana Palazzo)

PARTE LA CACCIA LA NUOVO VINCITORE MILIONARIO

La settimana sta per volgere al termine, ma prima c’è l’appuntamento con il Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, domenica 23 agosto 2020. Come di consueto, potrete trovare la cinquina dorata a fondo pagina su Il Sussidiario, ma ricordiamo che è possibile seguire l’estrazione delle ore 19.00 in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Attenzione però, è ancora attiva la possibilità di effettuare le ultime scommesse: è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Il gong scatterà alle ore 18.45. C’è grande curiosità di conoscere il 119esimo vincitore milionario del Million Day, l’ultima maxi-vincita risale al 18 agosto, e magari oggi potrebbe essere il giorno giusto…

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione della cinquina che vale un milione di euro, andiamo a conoscere quali sono le principali statistiche legate al Million Day. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 46, che manca all’appello da 36 giorni. Del 43 non si hanno notizie da 34 turni, mentre il 48 è latitante da 28 estrazioni. Il 26 ha un ritardo di 26 estrazioni, mentre 5 e 50 non vengono estratti rispettivamente da 24 e da 21 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: la medaglia d’oro spetta al 49 con le sue 42 estrazioni, mentre quella di argento va al 16, con 40 estrazioni. La medaglia di bronzo va divisa tra 1, 24 e 35, tutti e tre a quota 39 estrazioni. Ben cinque i numeri con 38 estrazioni: parliamo di 2, 14, 15, 19 e 21.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 AGOSTO 2020

5 – 11 – 43 – 47 – 51

