MILLION DAY/ Numeri vincenti di domenica 23 febbraio 2020: estrazione di oggi

Anche questa domenica il Million Day ha regalato nuove emozioni ma soprattutto nuovi numeri vincenti da verificare sulla propria schedina di gioco (vedi a fondo pagina i numeri estratti). In questa giornata di forte apprensione, soprattutto al Nord, per l’emergenza sanitaria in atto, diventa sempre più complicato uscire per recarsi serenamente nella più vicina ricevitoria e verificare l’estrazione appena compiuta, ma ci sono altri modi per farlo. Basterà infatti collegarsi al sito ufficiale di Lottomatica dove oltre alla cinquina fortunata potrete sempre ottenere altre informazioni su quote fisse e precedenti estrazioni. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l’uso dell’app My Lotteries. Intanto possiamo dire che il Million Day continua ad appassionare un numero sempre maggiore di giocatori, anche se le probabilità di riuscire a diventare i prossimi milionari sono molto basse. Curiosi di conoscerle? Si parla esattamente di 1 su 3.478.761 per il “5”, che sale a 1 su 13.915 per il “4” che comunque vale mille euro. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ATTESA PER I NUOVI VINCITORI DL MILION DAY

In questa domenica 23 febbraio 2020, nuovo appuntamento con il Million Day. Probabilmente il pensiero di molti italiani in questa giornata sarà concentrato sull’emergenza sanitaria in atto per via del Coronavirus, ma qualcuno potrebbe decidere di dedicarsi un momento di spensieratezza grazie alla lotteria fissa di Lottomatica che si rinnova con un nuovo concorso. Alle ore 19 in punto si vivrà la nuova estrazione che per qualche concorrente potrebbe rivelarsi oltremodo fortunata. Da giorni, ormai, è caccia alla centesima vincita massima messa in palio da questo incredibile gioco. L’ultimo ad essere entrato nell’Olimpo dei milionari è un fortunato concorrente di Fano (Pesaro e Urbino), che lo scorso 13 febbraio è riuscito nell’ardua impresa di mettere a segno l’intera combinazione vincente. Per riuscirci ha giocato cinque numeri scelti tra 1 e 55 centrandoli tutti e portandosi a casa un milione di euro. Da allora latita un vincitore milionario ma sono comunque numerosi i concorrenti che ad oggi hanno ottenuto interessanti vincite anche con il “4”. Lottomatica parla di oltre 26mila vincite da mille euro, mentre Agipronews parla di vincite in tutta Italia per oltre 241 milioni di euro.

MILLION DAY, ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI 23 FEBBRAIO 2020

Come si gioca al Million Day? La sua semplicità, l’immediatezza e la possibilità di poterlo fare attraverso varie modalità ha reso la lotteria a premi fissi di Lottomatica davvero fortunata. Basta infatti scegliere tra la rosa dei propri numeri fortunati (che però devono essere compresi da 1 a 55) i cinque da mettere nella schedina della giocata giornaliera ed il gioco è fatto! A questo punto occorre infatti confidare nella benevolenza della Dea Bendata che potrebbe trasformare un euro della propria giocata fino a un milione! Si tratta questa della classica giocata singola ma esistono anche le modalità della giocata plurima e sistemica. In che modo, invece è possibile eseguire la propria giocata giornaliera? Oltre alla consueta ricevitoria tradizionale – che però potrebbe essere chiusa nel giorno domenicale – potrete scegliere di giocare al Million Day anche online oppure tramite l’app My Lotteries. Le modalità sono sempre le medesime, occorre solo fare il carico di buone energie e sperare in una buona dose di fortuna, che in queste giornate delicate non guasta mai.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 FEBBRAIO 2020

6 – 7 – 15 – 36 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA