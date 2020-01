MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 23 gennaio 2020: la combinazione è…

C’è chi ha “numeri del cuore” e chi invece si affida al caso, ma spesso per giocare al Million Day c’è chi si affida al dato statistico (CONTROLLA I NUMERI VINCENTI DI OGGI A FONDO PAGINA). Come accade anche per Lotto e Superenalotto, molti giocatori osservano con grande attenzioni quali numeri mancano all’appello da più tempo e quali invece vengono estratti frequentemente. Partiamo dai celebri numeri ritardatari, i “latitanti” che non vengono estratti da decine di turni. Continua la corsa del numero 45, assente da ormai 28 estrazioni e pronto a battere il record di ritardo. Subito dopo troviamo il numero 7, del quale non si hanno più notizie da 26 estrazioni. Al terzo posto tra i numeri ritardatari spazio al 27, che manca all’appello da 24 estrazioni. Al quarto posto troviamo 43 e 16, che non vengono estratti da 23 turni, mentre “ha terminato la sua corsa” il 3, estratto ieri e protagonista della vincita milionaria di Bologna. Segnaliamo infine il 39 (18 estrazioni), il 51 (17 estrazioni) e il 5 (17 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO DEL MILLION DAY

E’ tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day di oggi, giovedì 23 gennaio 2020: dopo la vincita milionaria registrata ieri a Bologna, è riaperta la caccia ai numeri vincenti. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è molto facile: basta scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. E’ possibile effettuare la propria giocata fino alle ore 18.45, l’estrazione è in programma alle ore 19.00: in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che sul nostro sito. Nel Million Day come per Lotto e Superenalotto, è possibile scegliere diversi tipi di giocata: oltre alla classica giocata singola, è possibile optare per la giocata plurima (più giocate singole all’interno della stessa schedina) o per la giocata sistemistica, che si divide in sistema integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e in sistema ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).

MILLION DAY, ESTRAZIONE GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020

Come dicevamo, appena 24 ore fa è stata registrata la 96° vincita milionaria della storia del Million Day: la fortuna ha baciato un giocatore di Bologna, che si è assicurato 1 milione di euro per aver centrato la cinquina vincente, ovvero 3-11-20-38-53. Una somma che permette di cambiare vita e che consente di poter realizzare i propri desideri, anche se non è propriamente immediato: la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761. Però ieri è stato dimostrato che è possibile fare jackpot e tantissimi giocatori non vedono l’ora che sia il momento dell’estrazione. Non dimentichiamo che è possibile vincere anche con altre combinazioni: oltre al milionario 5, è possibile vincere 1000 euro con il 4, 100 euro con il 3 e 2 euro con il 2. Ricordiamo inoltre che per ogni giocata effettuata al Million Day ci si aggiudica solo la massima vincita realizzata: a differenza di quanto accade con il Lotto, questo gioco non ha carattere di cumulabilità.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 GENNAIO 2020

14 – 33 – 43 – 44 – 51

