MILLION DAY/ Numeri vincenti 23 giugno 2020: estrazione di oggi

Finalmente ci siamo: pochi secondi fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 23 giugno 2020, che potrete trovare a fondo pagina per effettuare le verifiche del caso. Sarà giunto il momento di consacrare il 108esimo vincitore della storia del gioco Lottomatica o dovremo attendere almeno altre 24 ore? Tra pochi minuti lo sapremo. Questi sono i minuti dei controlli delle schedine e ci teniamo a ricordarvi che sono previsti anche altre premi oltre al maxi jackpot: chi indovina 4 numeri si porta a casa 1.000 euro, chi azzecca 3 numeri si mette in saccoccia 100 euro, chi becca 2 numeri si deve accontentare di 2 euro. In attesa di scoprire se la Dea bendata ha finalmente premiato qualcuno, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di MB)

CHI SARÀ IL NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Neanche ieri è stato eletto il 108esimo vincitore milionario della storia, c’è grande curiosità di incoronarlo ed oggi potrebbe essere il giorno giusto: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di martedì 23 giugno 2020. Alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, potrete effettuare le verifiche del caso a fondo pagina. Chi sarà l’erede del fortunato scommettitore di Legnano premiato venerdì 5 giugno? Tra poco forse lo scopriremo, ma è necessario ricordarvi che c’è ancora tempo per compilare le ultime scommesse: il gong scatterà alle ore 18.45, è possibile effettuare le giocate del Million Day in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina milionaria è prevista quindici minuti più tardi: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

A poco più di una manciata di minuti dall’estrazione del Million Day di oggi, è tempo di andare a scoprire quali sono le tipologie di giocata a disposizione degli scommettitori. La giocata singola è la classica giocata base: questa prevede la compilazione di una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Come spiega il sito Lottomatica nella sezione Million Day, è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. La giocata plurima prevede invece l’inserimento all’interno della stessa schedina di più giocate singole fino ad un massimo di dieci. La giocata sistemistica, infine, prevede la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri che genera da 6 a 126 giocate sistemistiche: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole, il sistema ridotto ne sviluppa solo una parte sia per plurima che per sistemistica, è possibile giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 GIUGNO 2020

2 – 14 – 27 – 49 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA