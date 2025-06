Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 23 giugno 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Si avvicina il secondo appuntamento di questa giornata di lunedì 23 giugno 2025 con il Million Day prontissimo per consegnarci una nuova combinazione vincente da cinque numeri che potrebbe renderci i (decisamente fortunati!) vincitori di un bottino dal valore incredibile di 1 milione di euro: l’attesa vi ricordiamo che si concluderà solamente alle ore 20:30 quando la Dea Bendata farà la sua apparizione nella consueta sala estrattiva del Million Day completamente automatizzata e proprio in quel momento torneremo tra queste righe per riportarvi l’intera combinazione vincente di oggi; fermo restando che nel frattempo in un altro articolo simile a questo è già presente la similare combinazione che è stata sorteggiata alle ore 13:00!

Dal conto vostro, vi ricordiamo che dopo aver controllato la vostra schedina del Million Day, se vi rendeste di aver vinto qualcosa potrete correre già domani a incassare il meritato premio: nella maggior parte dei casi vi basterà semplicemente tornare nella stessa ricevitoria Sisal in cui avete piazzato la vostra scommessa portando con voi la schedina fortunata; mentre se fosse il milione il vostro premio, allora dovrete o andare all’Ufficio Premi di Roma, oppure in una qualsiasi filiale del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, sempre ovviamente muniti di schedina.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 15 – 16 – 20 – 38 – 52

Extra MillionDay: 26 – 28 – 44 – 47 – 50