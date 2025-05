Siamo di nuovo qui, in attesa trepidante dei nuovi numeri del Million Day. Il conto alla rovescia terminerà alle ore 20:30, quando scopriremo appunto quali saranno i nuovi numeri fortunati, le due combinazioni vincenti per l’estrazione serale. Ancora poche ore quindi e potremo finalmente capire se sarà la volta buona per stappare lo champagne, e avremmo quindi vinto una bella sommetta, o se eventualmente dovremo tornare a lavorare come sempre, e magari giocarci un’altra chance al Million Day.

Nel frattempo segnatevi i nostri numeri se vi va, di modo da avere qualche cinquina già pronta con cui tentare la fortuna. I primi cinque numeri sono ormai un grande classico come ben sa chi ci segue con continuità, ovvero, la data di oggi. Spazio quindi ad un bel 5, 20, 23, 25 e ci aggiungiamo un quarto numero, ovvero il 33, giusto perchè ci piace e ci sta bene assieme. Per un’altra cinquina scegliamo invece il 10, poi il 17, quindi il 41, il 43 e infine il 55. Concludiamo come da copione con una terza ed ultima possibilità di giocare all’estrazione del Million Day delle ore 20:30, ovvero, il 16, il 32, il 40, il 44 e infine il 51. Ovviamente sarete liberi di giocarli o meno, ma se dovessero risultare vincenti e non li avrete giocati poi non dire che non vi avevamo avvisati.

