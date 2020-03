Million Day/ Numeri vincenti di oggi 23 marzo 2020

MILLION DAY, ESTRAZIONE 23 MARZO 2020

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 23 marzo 2020. Con Lotto e Superenalotto sospesi, c’è grande attesa per l’estrazione del gioco a premi targato Lottomatica: conosceremo tra pochi minuti il 102esimo vincitore oppure dovremo attendere ancora qualche tempo? C’è tempo per le ultime giocate: fino alle ore 18.45 è possibile compilare e giocare la propria schedina, quindici minuti più tardi invece ci sarà l’estrazione. Conoscere i cinque numeri vincenti è molto facile: possiamo seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati nell’articolo.

ECCOM COME SI GIOCA

Adesso andiamo a snocciolare qualche particolare in più sulle tipologie di giocate a disposizione. Manca poco all’estrazione della cinquina vincente e gli scommettitori stanno facendo le ultime giocate, tra giocata singola, multipla e sistemistica. Partiamo dalla singola, la più amata da tutti i giocatori del Million Day: per questa tipologia bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il sistema integrale consente di sviluppare tutte le possibili giocate singole, mentre il sistema ridotto ne sviluppa solo una parte ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 MARZO 2020

X

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



