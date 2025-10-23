Siamo di nuovo pronti a scoprire quali saranno i numeri vincenti del Million Day in vista delle ore 13:00 di oggi e della prima estrazione

Dopo la giocata di ieri sera torna anche oggi, giovedì 23 ottobre 2025, il Million Day con la prima estrazione delle ore 13:00. Una nuova possibilità di portarsi a casa il milione di euro che siamo certi verrà sfruttata da moltissimi nostri connazionali. Prima di vedere le dieci cifre vincitrici del primo concorso odierno, ci piace andare a scoprire – come facciamo spesso e volentieri – se ci sono dei nuovi vincitori, coloro che si sono aggiudicati il massimo premio in palio, ma anche oggi la risposta è negativa.

I milionari grazie al Million Day sono quindi ancora fermi a 349, numero che è comparso il 30 settembre scorso, e che non è ancora cambiato. Come mai le vittorie latitano? Non c’è alcun “mistero” attorno alla risposta, ma semplicemente ci sono periodi in cui si vince di più e altri di meno, ed evidentemente questo mese di ottobre 2025 non sta premiando i giocatori del Million Day.

Come ci ricorda ogni sera il buon Gerry Scotti al termine del suo show “la ruota gira” di conseguenza al momento sta girando male a chi punta i propri soldini sul gioco del milionario. Per la legge dei grandi numeri siamo comunque certi che prima o poi questo periodo di magra finirà e confidiamo che prima della fine del mese arrivi qualche nuovo fortunato con il Million Day: vedremo se avremo ragione o meno.

