Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 23 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

È anche oggi giornata di Million Day con la Dea Bendata che tornerà per le due consuete estrazioni negli ambianti dedicati a questo amatissimo concorso, tra i più partecipanti e tra i più ricchi dei numerosissimi che quotidianamente mettono in palio tantissimi premi, nonché tra i pochi a permettervi a partecipare a due differenti estrazioni tutti i giorni dell’anno, senza pause neppure durante i giorni di festa: il primo concorso del Million Day – come sempre – si terrà puntualissimo allo scoccare delle 13:00 e il secondo alle 20:30, con i sorteggi che saranno del tutto automatizzati e che seguiremo noi in diretta per riportarvi i risultati in due differenti articoli!

Ovviamente, se aveste perso l’occasione per partecipare al concorso delle 13:00 del Million Day (vi ricordiamo che potrete giocare esclusivamente entro le 12:50), già dai momenti successivi all’estrazione avrete la possibilità di compilare la vostra schedina per l’estrazione serale: per farlo – come sempre – vi basterà scegliere i cinque numeri che ritenete possano essere quelli vincenti e inserirli nella vostra schedina; decidendo, poi, se rendere la vostra scommessa valida anche per il concorso dell’Extra MillionDay semplicemente selezionando l’apposita casellina e raddoppiando il valore della vostra puntata!

