Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti dell'estrazione di domenica 24 agosto 2025: le combinazioni fortunate del concorso delle ore 13:00

Menù domenicale ancor più ricco oggi grazie alle estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay con cui provare a vincere fino a un milione di euro. Oltre all’estrazione di pranzo, che seguiamo ora in diretta, è prevista anche quella serale, senza alcuna pausa prevista in questa giornata. Gli unici a potersela prendere siete voi, soprattutto se il concorso dovesse rivelarsi fortunato grazie alle giocate che avete tra le mani. Infatti, la vincita massima si ottiene indovinando tutta la combinazione estratta, ma sono previsti premi anche per chi ne indovina solo 2, 3 o 4.

In particolare, se riuscite a centrarne 2 potete vincere 2 euro, mentre facendo 3 si possono ottenere 50 euro, il premio è di mille euro per il 4, infine con la cinquina piena si raggiunge il traguardo da sogno da un milione di euro. Ma è solo un riferimento base, un esempio visto che oltre alla giocata singola ci sono anche quella plurima e sistemistica. Accanto alla giocata tradizionale, esiste una modalità aggiuntiva: Extra MillionDay.

Per parteciparvi basta selezionare l’opzione quando compilate la schedina, così partecipare a una seconda estrazione dedicata esclusivamente a chi l’ha attivata. Il costo aggiuntivo è di 1 euro, e consente di concorrere a premi ulteriori, che arrivano fino a 100mila euro. Anche in questo caso sono previste fasce intermedie: con 2 numeri si vincono 2 euro, con 3 numeri 50 euro, con 4 numeri mille euro, e con la cinquina “extra” si accede al premio maggiore.

ESTRAZIONE DI MILLION DAY DELLE ORE 13:00 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 10 – 11 – 37 – 46 – 48

Extra MillionDay: 18 – 31 – 41 – 52 – 55

