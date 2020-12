MILLON DAY/ Estrazione numeri vincenti della vigilia di Natale, oggi 24 dicembre 2020

Ci siamo, è giunto il momento tanto atteso: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 24 dicembre 2020, e potete controllarli qui a fondo pagina. In attesa di sapere se conosceremo nelle prossime ore il 145esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica, bisogna ricordare quali sono i premi secondari messi in palio: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Da questo momento in poi è possibile scommettere per la prossima estrazione. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento al prossimo giro sulla giostra Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 DICEMBRE 2020

21 – 39 – 40 – 52 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

VINCITORE MILIONARIO COME “REGALO” DI NATALE?

Manca poco al Natale, ma non si ferma la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per una nuova estrazione del gioco targato Lottomatica, il concorso di oggi giovedì 24 dicembre 020. Come ben sappiamo, l’ultima maxi-vincita risale a quasi due settimane fa 2020, anzi le ultime quattro maxi-vincite: premiati lo stesso giorno quattro scommettitori, con oltre 264 vincite da 1.000 euro.

In attesa di conoscere il 145esimo vincitore milionario della storia del Million Day, ricordiamo che è possibile scommettere fino alle ore 18.45: è consentito compilare giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00 in punto è invece in programma l’estrazione della combinazione vincente: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa della cinquina vincente del Million Day, passiamo adesso alle statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo con i numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo ancora il 24, di cui non si hanno notizie da 56 estrazioni. Il 38 è assente da 42 turni, mentre del 12 non si hanno notizie da 37 giorni. 3 e 18 mancano all’appello rispettivamente da 35 e da 31 estrazioni, mentre il 48 non si fa vedere da 28 turni. Il 5 ha un ritardo di 23 giorni.

Passiamo adesso a un’altra delle statistiche più amate del Million Day, ovvero i numeri frequenti, quelli che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo. Continua il “regno” del 20 con le sue 45 estrazioni, seguito a stretto giro di posta dal 2 con 44 estrazioni. Il 46 è fermo a quota 43 estrazioni, mentre il 51 a quota 42 estrazioni. Sono ben tre i numeri con 40 estrazioni: parliamo di 17, 31 e 37.

