MILLION DAY/ Numeri vincenti delle estrazioni di oggi 24 gennaio 2020

Ogni giocatore appassionato del Million Day avrà quasi certamente una rosa di propri numeri preferiti da sfruttare per ogni estrazione giornaliera, sperando di poter centrare la combinazione vincente (CLICCA QUI PER VEDERE I NUMERI VINCENTI ESTRATTI). Non sempre però le date di nascita delle persone a noi care o relative ad eventi importanti della nostra vita si rivelano così fortunate. A venire in soccorso potrebbe essere quindi l’analisi dei numeri ritardatari e di quelli frequenti, costantemente aggiornata sul portale di Lottomatica. Le statistiche anche in questo caso potrebbero rappresentare la giusta ispirazione per riuscire a mettere a segno una strepitosa vincita milionaria. Partiamo subito dal podio relativo ai numeri ritardatari. In primo piano troviamo il 45, assente da quasi un mese con 29 turni saltati; segue il 7 che si fa desiderare da 27 estrazioni e poi ancora il 27, arrivato a quota 25 estrazioni mancanti. Ecco invece quali sono i numeri frequenti: in cima alla classifica c’è ancora l’1 che resiste da 47 estrazioni, seguito dal 9 che è presente da 42 estrazioni. A quota 41 concorsi troviamo infine ben tre numeri: 40, 6 e 43. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO DEL MILLION DAY

Ancora un nuovo appuntamento in programma con il Million Day, nella serata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020: i numeri vincenti arriveranno puntuali alle 19.00, pronti a distribuire interessanti premi in tutta Italia! Il 96esimo fortunato milionario dall’inizio della lotteria a premi fissi è stato registrato solo pochi giorni fa, lo scorso 22 gennaio, direttamente da Bologna, ma anche online c’è la possibilità di vincere in egual misura come avvenuto in passato. Oggi, potrebbe essere per qualcuno la giornata ottimale per dare il via ad un fine settimana indimenticabile e chissà, magari dare una svolta decisiva (o definitiva) alla propria vita, portandosi a casa un milione di euro! Cosa farsene di tutti questi soldi? I motivi per giocare e, quindi, tentare la fortuna potrebbero essere tanti: cambiare lavoro, casa o magari città ed iniziare ad essere felici con i propri progetti. Per qualcuno invece potrebbero rappresentare la serenità economica magari dopo una vita di sacrifici e rinunce. Qualunque sia il motivo che vi spingerà a cercare i cinque numeri fortunati del Million Day di oggi, l’importante è confidare sempre nella generosità della Dea Bendata!

MILLION DAY, ESTRAZIONE VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Ormai da febbraio 2018 ad oggi in tanti hanno avuto modo di prendere confidenza con il Million Day. Le possibilità di vincita sono sempre molto interessanti ed anche i premi non sono da sottovalutare. Se, infatti, la rosa dei milionari si avvicina sempre di più al numero cento, interessanti sono anche le cifre conquistate da coloro che hanno intercettato ad oggi il “4” al gioco del Million Day. Al momento Lottomatica ha segnalato oltre 26mila vincite del valore ciascuna di 1000 euro. Si vince però anche con il “3” sebbene il premio sia di appena 50 euro, mentre con il “2” si potranno guadagnare appena 2 euro, quanto necessario per una nuova doppia giocata che potrà avvenire presso le consueto ricevitorie fisiche, o in alternativa anche online o tramite l’App My Lotteries dalla quale poter non solo preparare la singola giocata (o le proprie giocate sistemiche) ma eventualmente controllare la combinazione con i numeri vincenti estratti e informarti su tutte le novità relative ai tuoi giochi preferiti.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 GENNAIO 2020

41 – 48 – 49 – 52 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



