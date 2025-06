Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 24 giugno 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Si è aperta e sta procedendo serrata un’altra giornata di giugno – esattamente martedì, il giorno 24 di questo primo mese estivo – nel corso della quale potremo ancora una volta dedicare la nostra attenzione alle estrazioni del Million Day e del suo collega, l’Extra MillionDay, al termine delle quali con un discreto colpo di fortuna potreste riscoprirvi i vincitori di un premio potenzialmente milionario: come lascia intuire il nome, infatti, il Million Day (e siamo certi che la maggior parte di voi lo sappia già) mette in palio un bottino massimo da valore di 1 milione di euro che può anche crescere leggermente in determinati – purtroppo complessi – metodi.

Soffermarci proprio su quest’ultima affermazione, vale certamente la pena ricordare che la modalità per aumentare il valore del bottino massimo è optare per la cosiddetta “giocata sistemistica”: si tratta di un’opzione di gioco che vi permette di scegliere tra i 6 e i 9 numeri per la vostra schedina del Million Day, scegliendo poi se elaborare tutte le possibili cinquine associate o solo una minima parte; con il bottino massimo che potrebbe arrivare a valere 1 milione e 23mila euro nel caso in cui giochiate nove numeri ed elaboriate tutte le 126 combinazioni associate al costo – appunto – di 126 euro.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: