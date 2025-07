Scopriamo quali sono le due cinquine fortunate del Million Day per l'estrazione di oggi, 24 luglio 2025, delle ore 13:00

Sale altissima la febbre per il Million Day in questo giovedì 24 luglio 2025. Quando mancano ormai poche ore alla prima estrazione delle ore 13:00, saranno diversi coloro che staranno pensando a quali numeri da giocare, le cinquine che si spera possano coincidere con quelle estratte nel giro di breve tempo. Se ne possono giocare quante si vuole, ricordando che la puntata minima sarà di due euro: due schedine verranno quindi a costare quattro euro, poi sei, otto e via discorrendo con i multipli di due.

Toccherà a voi stabilire il vostro budget da dedicare all’estrazione del Million Day delle ore 13:00 di oggi, senza dimenticarvi che ovviamente, in caso di perdita avrete investito i vostri denari che non recupererete mai. Non demordete comunque, perchè secondo la legge dei grandi numeri prima o poi un nuovo milionario, un fortunato vincitore del milione di euro, dovrebbe arrivare.

L’ultimo vincitore risale infatti allo scorso 15 luglio 2025, ed è stato anche l’unico del mese, di conseguenza siamo quasi certi che prima o poi a breve avremo un nuovo fortunato. Come al solito noi speriamo che si tratti ovviamente di uno di voi, uno dei nostri lettori, ma in ogni caso, buona fortuna a tutti e che vinca il migliore… o forse semplicemente il più fortunato.

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: