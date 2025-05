Siete pronti? Stiamo per scoprire i numeri vincenti del Million Day. Proprio perchè anche oggi, in questo sabato 24 maggio 2025, prima metà del weekend, si giocherà al gioco del million, chiamato così per un motivo facilmente intuibile: chiunque riuscirà ad individuare i cinque numeri estratti a partire dall’estrazione delle ore 13:00, si porterà a casa un milione di euro o eventualmente un premio da 100.000 euro.

Se vi abbiamo stuzzicato la fantasia sappiate che fino ad oggi sono stati già quattro i fortunati giocatori che si sono portati a casa un milione di euro, sbancando il Million Day, nel solo mese di maggio 2025, ma l’ultima vincita è avvenuta ben 11 giorni fa, lo scorso 13 maggio: che i tempi siano maturi quindi per un nuovo milionario in Italia? Noi lo speriamo vivamente ma soprattutto speriamo che la fortunata o il fortunato si nascondi proprio fra i nostri cari lettori che ci leggono ogni giorno, e che alle ore 13:00 e alle ore 20:30, corrono sulle nostre pagine per visionare le combinazioni vincenti, i dieci numeri fortunati che possono letteralmente cambiarti la vita. Come sempre la nostra raccomandazione è sempre la stessa: giocate e divertitevi ma senza esagerare e se non doveste farcela, pazienza, avremo ancora tante altre occasioni per riprovarci. Nel frattempo, buona fortuna.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 13.00

Million Day:

Extra MillionDay: