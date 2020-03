Million Day/ Numeri vincenti di oggi 24 marzo 2020

MILLION DAY, ESTRAZIONE 24 MARZO 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 24 marzo 2020, che vi riporteremo qui a fondo pagina. Sono trascorsi sette giorni dall’ultima vincita milionaria, registrata a Ceppaloni (provincia di Benevento), e c’è grande attesa per capire se sarà la volta del 102esima vincitore del jackpot del gioco targato Lottomatica. C’è tempo per le ultime scommesse: alle ore 18.45 scatterà il gong per la chiusura delle giocate. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00 e conoscere i cinque numeri vincenti è molto facile: possiamo seguire l’estrazione in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati nell’articolo.

I NUMERI RITARDATARI

C’è chi si affida sempre agli stessi numeri e chi, invece, punta sul caso: molti giocatori del Million Day però utilizzano come spunto per le giocate le statistiche, ovvero i numeri ritardatari ed i numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 44, che manca all’appello ormai da 50 estrazioni. Medaglia d’argento al 33 con le sue 31 estrazioni, mentre al terzo posto c’è il 7, di cui non si hanno notizie da 29 turni. Segnaliamo inoltre i ritardi di 34 (25 estrazioni), 26 (24 estrazioni) e 6 (24 estrazioni). Passiamo adesso ai frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti più volte: in cima alla classifica c’è l’1 con le sue 45 estrazioni, seguito da 35 e 6 rispettivamente a 43 e 42 estrazioni. Da non sottovalutare 10 (41 estrazioni) e 9 (40 estrazioni). (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 24 MARZO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



