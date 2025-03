Torniamo a dedicarci al Million Day e all’Extra MillionDay in questa giornata di lunedì 24 marzo 2025 che fino ad ora – o meglio, fino alle 20:30 che scatteranno solamente tra qualche minuto e ci consegneranno la nuova serie di numeri vincenti – ci ha già donato una primissima estrazione allo scoccare delle ore 13:00 che abbiamo naturalmente già seguito con voi tra queste stesse pagine: se fossero quelli i numeri vincenti che cercate – ricordate che l’orario dipende da quando avete piazzato la vostra scommessa, ed è segnato sulla schedina -, allora recuperate al più presto l’altro articolo; mentre se fossero i numeri vincenti del Million Day delle 20:30 che cercate, allora restate ancora un attimo qui con noi!

Ovviamente i numeri del Million Day non potremo scoprirlo fino a quando non saranno stati sorteggiati, ma se nel momento in cui leggere non fossero passare le 20:20 allora sappiate che siete ancora in tempo per cercare di conquistarvi la vostra dose di fortuna: in questo caso tra numeri ritardatari e frequenti, sappiate che le combinazioni più sfortunate e fortunate sono – rispettivamente – composte dai numeri 33-43-20-46-25 e 54-17-25-52-9; con la scelta che deve ricadere su di voi tra l’usarli o l’ignorarli per le vostre scommesse!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 12 – 15 – 30 – 39 – 44

Extra MillionDay: 14 – 18 – 19 – 27 – 55